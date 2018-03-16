张小月将任海基会董事长

台湾府院方面已内定刚卸任陆委会主委的张小月为海基会董事长，海基会将于本月27日召开临时董监事联席会议，通过这项人事案。

据《自由时报》报道，将接任陆委会主委的台大国发所教授陈明通，也将于下周一走马上任。

为配合海陆两会先后人事异动，张小月先前离开陆委会时，府院方面就称“另有重用”，当时已内定接任海基会董事长一职。至于现任董事长田弘茂则完成阶段性任务，将于本月27日召开的临时董监事联席会议卸任。

张小月在蔡政府上台后出任陆委会主委，两岸关系因中国设下一中政治前提，台方无法接受，中国国台办因而拒绝与陆委会对话及协商。

张小月在陆委会主委任内，除配合台湾蔡英文总统的两岸政策，也积极与台商、中配、中生等接触沟通。高层认为，张接任海基会董事长后，将更能发挥沟通长才，说明政府推动两岸和平的政策方向。

外交系统出身的张小月，曾任驻英国代表、驻澳洲代表、驻圣克里斯多福大使，并为外交部首位女性次长、首位女性发言人，这次亦是首位女性海基会董事长。

陆委会副主委邱垂正昨在例行记者会表示，海基会董事长的人事案正在行政作业中，陆委会尊重海基会人事决定，待行政程序处理完成后，会依例对外说明。

免费阅读30天