中国央行：近五成居民预期下季房价“基本不变”

中国央行于3月15日发布的《2018年第一季度城镇储户问卷调查报告》（下称《报告》）显示，对下季房价，31.4%的中国居民预期“上涨”，48.2%的居民预期“基本不变”，9.9%的居民预期“下降”，10.5%的居民“看不准”。

据《新京报》报道，对比上一季度的调查，预期上涨的居民较上季（32.0%）出现了小幅下降，预期“基本不变”的居民较上季（48%）略微上升，而预期“下降”的居民对比上季（9.3%）有所提高。

此外，被问及未来3个月准备增加支出的项目，购房的选择比例为22.9％，与上季调查结果（23.2%）相比略微下降（多选）。排在“购房”之前的有旅游、教育、医疗保健，而排在“购房”之后的有大额商品、社交文化和娱乐、保险。

据悉，城镇储户问卷调查是中国人民银行1999年起建立的一项季度调查制度。每季在全国50个（大、中、小）调查城市、400个银行网点各随机抽取50名储户，全国共20000名储户作为调查对象。

随着住房调控政策的陆续落地，房贷额度、房贷利率成为了居民关心的话题。两会期间，央行副行长潘功胜在回应记者有关房贷利率提高等问题时指出，商业银行综合考虑负债端利率上升和房地产的风险溢价，对住房贷款利率自主进行定价，扩大利率的浮动区间，总体上符合利率市场化的要求和趋势。

房地产风险管理也是市场的焦点之一，潘功胜在两会期间透露，银行业金融机构的房地产贷款不良率不到1%，而整体银行业的不良贷款是1.85%（含政策性银行）。

此前中国人民银行工作会议提出，2018年工作的主要任务，包括了进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理，以及完善住房金融体系，建立健全住房租赁金融支持体系等。

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