吉布提财长：欢迎中国更多参与吉布提港口建设

在美国发出有关中国的警告之后，非洲国家吉布提官员接连为该国港口与中国的关系表态。美国彭博社15日报道称，该国财长伊利亚斯·穆萨·达瓦莱表示，吉布提政府欢迎中国更广泛地参与该国港口的建设，不存在美国人担心的“在吉布提战略利益受威胁”问题。吉布提总检察长哈桑·伊萨14日则对英国路透社说，多哈雷港口将继续“在我们国家手中”。

环球网引述彭博社报道称，吉布提对地区和全球大国的地位越来越重要。美国在这里有非洲最大的军事基地，中国的首个海外基地也坐落于此。路透社报道说，多哈雷集装箱码头是吉布提的一项重要资产。吉布提上个月终止迪拜国有的迪拜世界公司对多哈雷港口的特许运营权。这一做法加速吉布提的外交竞争。一些国家再次表示担忧，称其他国家可以利用这个港口来加强影响力。

美国是直接发出尖锐警告的国家，并将矛头直指中国。美非洲司令部司令瓦尔德豪泽上周在国会作证时说，如果中国拥有这个港口并限制美方使用，就会影响到驻吉布提美军的物资补给和舰艇燃料补给。路透社报道称，美国议员们说，他们看到有报道说吉布提已经把港口的控制权交给中国作为礼物。

吉布提总检察长哈桑·伊萨14日就此事回应说，在多哈雷集装箱码头问题上，并非就选择与中国合作，也没有什么秘密计划，这个港口现在全部由国家管理。路透社评论说，伊萨的表态很可能是为缓解美国对“多哈雷港割让给中国”的忧虑。

吉布提财长达瓦莱的态度则更明确。他在电话采访中告诉彭博社，认为吉布提和中国签署协议后，中国会限制或阻止美国使用多哈雷港口的想法“很荒唐”。他说，吉布提的发展需要所有朋友和战略伙伴，“没有国家可以命令我们跟谁交往”。达瓦莱介绍说，中国公司通过参与吉布提港改制，与吉方合资成立吉布提港有限公司，持有23.5%股权，并决定以吉布提港有限公司为平台共同开启多功能新港建设。该多功能港2017年开港，紧邻中国在吉布提的基地。

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