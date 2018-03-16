面对惠台只能警告加正名 台学者：台湾无计可施

因应中国大陆祭出对台31项措施，台湾行政院副院长施俊吉今召开记者会宣布因应对策。台湾行政院昨也指示各部会统一正名，使用“对台”一词，以正视听，厘清这些措施并非惠台本质。

台湾世新大学传播学院院长游梓翔在脸书贴文表示，针对大陆的31项惠台措施，行政院因应方案一拖再拖，拿不出来。“警告”加“正名”，只是显得台湾无计可施而已。

贴文指出，“党政人士”表示，因为“相关措施面向广泛”，所以要花时间评估。“党政人士”又说，评估的重点是“法律关系”、“国民权益”、“产业经济影响”。在评估时将“法律关系”放第一位，是代表政府未来准备祭出法律手段，提醒赴陆民众“违法”风险吗？

于是一方面嘴上说“台政府不能禁止民众选择到大陆发展，但须提供充足风险评估资讯，供台湾人判断”的漂亮话，一方面又努力暗示可能遭遇的法律风险，这就不是“风险劝说”或“道德劝说”，而是“可能违法”的警告甚至恐吓了。

游梓翔贴文指出，因应方案还拿不出来，但“嘴硬方案”一个接一个。最新的“嘴硬方案”是——“为了不随陆方起舞”，赖院长对“行政院内部”作了“口头指示”——将来谈到相关措施时，不可称之为大陆“惠台”措施，要改说“对台”措施。

果然不愧是正宗“台湾正名”高手，把“惠”字消个音或用立可白涂掉，补个“对”字上去，大陆的“惠”台措施就立刻破功了，果然厉害！行政院内部说话要注意，如果不小心说了个“惠”字，最好自己也皮绷紧“风险评估”一下。除了赖神，谁能想出这种“改名改运”的神奇办法呢？

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