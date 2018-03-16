质疑马英九妨碍司法　台监委将约谈相关人员

台湾监委陈师孟今天（3月16日）拿出前台湾总统马英九在2010年向时任法务部长王清峰“下条子”的证据，质疑马英九在任内动用行政体系，要王清峰议处侦办马特别费的高检署检察官侯宽仁。陈师孟说，此案是马英九涉嫌妨害司法公正，已正式立案，虽然总统不受监察权规范，他处理不到马英九，但未来将约谈王清峰、高检署、检审会等相关人员。

据《苹果日报》报道，陈师孟指出，2006年8月4日民进党立委向高检署“查黑中心”检举马英九市长特别费私用，由侯宽仁负责侦办；当时也发现马英九把每月20万元台币（9000新元，下同）特别费，直接汇给妻子周美青，因此侯宽仁认定马英九“利用职务机会诈取财物”，北检在2007年2月13日起诉，同日马英九宣布参选2008年总统，而台北地院法官蔡守训在当年8月以律师陈长文提出的“大水库理论”，判马无罪。

陈师孟说，2007年8月16日国民党立院党团曾永权、徐少萍、潘维刚、周守训等人赴高检署向检察总长陈聪明要求侯宽仁不要上诉，但侯在8月30日上诉，12月28日台湾高院驳回上诉；侯宽仁在2008年1月4日向最高法院提起上诉，最高法院在2008年4月24日驳回侯宽仁上诉，马英九特别费案无买定谳。

陈师孟指出，马英九在2008年1月4日委讬律师陈长文告侯宽仁笔录不实、伪造文书、渎职等；法院最后判侯宽仁没有笔录不实等问题，而是马英九的“法律见解有违误”，全案确定，不得再抗告。

陈师孟指出，2010年1月25日陈长文投书《联合报》，痛斥侯宽仁调查“太极门”事件疏漏，法务部应向侯宽仁求偿；马英九在陈长文的投书剪报一旁亲批：“请王部长清峰一阅并说明”，竟下条子疑涉公然妨害司法公正，而剪报左方还盖有法务部的章。

陈师孟说，他之前不认识侯宽仁，也从未跟侯宽仁见过面，但在他上任后曾跟侯通过2次电话，并约候见面谈过1次，而此事已过8年，侯对于过去被整肃的事情，心情算是稳定，家人则是侯最大的支持，但侯因办案被不公平对待，也想揭发出来。他转述说，侯相当感叹地说，“我是同期检察官里，第一个进入高检署的，却也是最后一个还留在高检署的”，可见侯被这个案子被整得很惨。

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