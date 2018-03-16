中国最高法：审判流程信息9月1日起全面对当事人公开

中国最高法刚出了新规，今后，案件审判长是谁、公诉人是谁、哪天开庭、哪天宣判等信息都在网上可以查了。

据中国央视报道，今天，中国最高人民法院对外发布了《最高人民法院关于人民法院通过互联网公开审判流程信息的规定》，根据这一规定，今后，包括案件基本情况、审判组织情况、案件进展情况等审判流程信息将全面通过互联网对当事人公开，以最大限度满足当事人的知情权、参与权、监督权。

根据新发布的《规定》，除涉及国家秘密以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的审判流程信息以外，人民法院审判刑事、民事、行政、国家赔偿案件过程中产生的程序性信息、处理诉讼事项的流程信息、诉讼文书、笔录等四大类审判流程信息，均应当通过互联网向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。

那么到底哪些信息应当公开呢，司法解释第七条列明了， 下列程序性信息应当通过互联网向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开：

（一）收案、立案信息，结案信息；

（二）检察机关、刑罚执行机关信息，当事人信息；

（三）审判组织信息；

（四）审判程序、审理期限、送达、上诉、抗诉、移送等信息；

（五）庭审、质证、证据交换、庭前会议、询问、宣判等诉讼活动的时间和地点；

（六）裁判文书在中国裁判文书网的公布情况；

（七）法律、司法解释规定应当公开，或者人民法院认为可以公开的其他程序性信息。

《规定》自2018年9月1日起施行。施行后，全国各级人民法院将按照统一标准、通过统一平台公开审判流程信息。

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