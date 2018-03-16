阿里巴巴：只要条件允许，就回中国上市

针对市场传言“阿里巴巴在研究A股上市方案”的消息，阿里巴巴表示，只要条件允许，就回中国上市。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴方面3月15日回应称，“我们在去美国上市那一天就说过，只要条件允许，我们就回来。这个想法没有变化过。”

3月15日，据《华尔街日报》援引知情人士透露，在纽约证券交易所上市三年有余的阿里巴巴正在制定一项计划，以完成在中国证券交易所上市。该消息人士表示，阿里巴巴正在评估其股票在国内证券交易所的交易方式。其中一位人士补充说，如果相关证券法改为允许外国公司上市，那么阿里最早可能会在今年夏季回归国内上市。

根据资料，2014年9月，阿里巴巴集团在美国上市，成为美国历史上融资最大规模的IPO。阿里采用VIE架构，大部分业务和运营都在中国，但公司注册地是开曼群岛。

中国监管部门最近正在考虑制定计划，吸引腾讯和阿里巴巴等科技巨头回归国内股市。

中国证监会最新表态是，已专门成立关于四新类企业创新型经济业态的专家委员会，现在已经着手研究，进行把关。目前国内独角兽企业中，资产10亿美元的100家左右，20亿美元的不超过50家，接下来准备分批推进A股上市。上海证券交易所3月15日表示，2018年将加强加快优质上市资源培育，突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。

不仅是阿里，近日多家科技公司表示，对于在A股上市持开放态度，包括腾讯、百度、京东以及正筹备上市的今日头条等。

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