中国发改委：今年继续开展撤县设市

中国发改委今年有望继续增设一批中小城市，并继续开展撤县设市、撤地设市。

据澎湃新闻报道，中国国家发改委网站3月13日公布的《国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》提出了2018年新型城镇化建设的五大重点任务，包括加快农业转移人口市民化、提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展、深化城镇化制度改革。在提高城市群建设质量任务中，《通知》指出，2018年要加快培育新生中小城市，“稳妥有序增设一批中小城市，继续开展撤县设市、撤地设市，推动城市群及国家新型城镇化综合试点地区范围内符合条件的县和非县级政府驻地特大镇率先设市。优化城市市辖区规模结构，制定《市辖区设置标准》《市辖区设置审核办法》，稳步推进撤县（市）设区，增强设区市辐射带动作用。”

在大规模“县改市”已尘封20年之后，国务院2017年“解冻”了撤县设市的审批，河北省平泉县、浙江省玉环县、陕西省神木县、四川省隆昌县、湖南省宁乡县、贵州省盘县六个县获批撤县设市。

设市“开闸”之后，2017年5月，民政部有关司局负责同志就撤县设市相关问题接受《中国社会报》采访时表示，撤县设市的总体要求是积极稳妥、规范有序，防止一哄而上、盲目设市，下一步民政部将“加强对地方撤县设市方案制订和申报的指导，完善撤县设市方案论证和风险评估相关工作机制，健全行政区划调整专家论证制度，按照从严掌握和成熟一个、办理一个的原则，把握好撤县设市申报审批节奏，避免出现一哄而上的情况，确保撤县设市规范有序”。

中国行政区划与区域发展促进会专家委员会主任、中国科学院院士傅伯杰在发言中表示，“社会各界对于撤县设市的背景、目的、利弊和审批缺少了解，对撤县设市工作还存在着不少的盲区和误区，一定程度上影响了中国的撤县设市进程。因此，为了推进中国城镇化进程的持续健康，需要稳妥有序的开展撤县设市工作。”

“设市工作长期停滞导致城市数量过少、规模结构失调，不适应城镇化的客观需要。”中国社科院农村发展研究所所长魏后凯在上述学术论坛上表示，“在新时期，必须加快推进设市工作，促进农业转移人口合理有序转移，为构建科学合理的城镇格局创造条件。”

另外，在论坛上，据《中国科学报》1月24日报道，民政部聘请的行政区划调整论证专家、中国人民大学经济学院张可云教授指出，“对即将到来的加速推进的设市工作不要感到奇怪。不是说设市工作增多就要被冠之以‘大跃进’。”

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