港政府就《国歌法》建议：中小学须教国歌　篡改侮辱可判监3年

中国人大去年底通过将《国歌法》纳入香港《基本法》附件三，并交由香港政府透过本地立法实施。政制及内地事务局提交立法会的文件披露，当局草拟草案的建议内容中，订明应由特首规定奏唱国歌的场合，列明奏唱时出席者须肃立庄重，中小学生须学唱及了解国歌历史，禁改歌词及歪曲贬损等行为，违法者可被罚款5万元及监禁3年。

据《明报》报道，有关文件指出，立法原则是必须维持《国歌法》的立法原意，体现《国歌法》的精神，明确维护国歌的尊严，使市民尊重国歌，同时亦要兼顾香港的普通法法律制度，以及香港的实际情况。

当局就《国歌条例草案》建议内容，参考《国旗及国徽条例》，由特首规定应当奏唱国歌的场合，政府应鼓励市民及组织在适宜场合奏唱国歌，唱时应按规定的歌词和曲谱，不得采取有损国歌尊严的奏唱形式。

当局亦建议条例应订明任何人参与或出席奏唱国歌的场合，在奏唱时应当肃立，举止庄重，不得有不尊重国歌的行为；国歌亦不得用于商业用途，如违反上述规定，当局建议可处5000或5万港元（837或8371新元，下同）罚款。

当局亦建议立法时应规定中小学须教育学生唱国歌，了解国歌历史和精神，以及遵守国歌奏唱礼仪；持牌电视台及电台则须按牌照条款，免费播放政府宣传国歌的宣传片和声带。

如任何人公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲贬损方式奏唱国歌，或以其他方式侮辱国歌，即属犯罪行为，如经定罪，建议可罚款5万港元及监禁3年。

政制局指出，为配合《国歌条例草案》的立法工作，将在今年第二季推出政府宣传短片及声带，以宣传国歌背景，以及奏唱国歌时应当遵守的礼仪。

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