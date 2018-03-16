中国教育部长：中国学前教育规模世界最大

中国教育部部长陈宝生16日表示，“中国现在举办着当今世界规模最大的学前教育，2017年学前三年在园幼儿4600万人。”

据中新社报道，陈宝生在十三届全国人大一次会议记者会上答中新社记者提问时指出，学前教育是新时期中国教育发展最快的一部分，也是当前中国教育最大的短板之一。学前教育指3至6岁儿童的教学。

陈宝生表示，“我们现在举办着当今世界规模最大的学前教育，2017年学前三年在园幼儿4600万人，这是一个中等人口国家的概念。2017年适龄儿童的毛入园率达到79.6%，单纯从毛入园率来看，达到中高收入国家的平均水平。”

陈宝生也坦言，中国在幼儿教育发展方面也面临巨大挑战，幼儿教育发展不平衡、不充分，充分反映出幼儿教育市场方面供求关系的巨大变化，人们育儿行为和观念的巨大变化，这种挑战是革命性的。

他以毛入园率79.6%举例说，既要继续解决有没有的问题，更要下大力气解决好不好的问题。陈宝生表示，普惠性幼儿园不足，财政保障和成本分担机制没有建立起来，保教人员数量不足、水平不高等问题，都是下一步要解决的。

在谈到加强师资队伍建设时，陈宝生介绍，按照对教师、保育员和学生比例的基本要求，保教比大体上老师是1：15，保育员是1：30。以目前220多万名幼儿教师、4600万名在园幼儿这个数字来推算，缺教师71万人，缺保育员76万人。卫计委对今后人口预测：到2020年有431万幼儿达到入园年龄，换算后缺29万名老师、缺14万名保育员。

陈宝生说，两部分加起来，总共缺少100万名教师、90万名保育员，共190万人。所以师资队伍、幼师队伍、保育员的培训非常重要，应“努力提高幼师、保教人员的待遇，尊重他们的劳动。”另据透露，教育部正会同有关部门抓紧起草学前教育法。

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