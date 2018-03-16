北京农民工总量趋降 高学历者比例提高

北京农民工总量近年来一直呈下降趋势。2017年北京农民工总量为72.4万人，比上年减少0.2万人，同比下降0.3%。其中，高学历者比例提高，收入、权益保障水平有所提升。

据中新社报道，国家统计局北京调查总队16日在京发布《北京农民工收入稳步增长权益保障水平不断提高——北京2017农民工监测调查报告》。

报告显示，近几年，随着北京市城镇化建设的逐步推进，北京农业户籍人口不断减少，农民工总量也一直呈下降趋势。根据监测数据推算，2017年农民工总量为72.4万人，比上年减少0.2万人，同比下降0.3%。

北京农民工老龄化趋势显现，2017年平均年龄为45.3岁，比上年增加0.6岁。其中，50岁以上农民工占比30.7%，比上年提高2.7个百分点。1980年及以后出生的新生代农民工占比22.0%。

报告显示，虽然北京农民工受教育水平以初中为主，占比达56.1%，但高学历农民工比例不断提高，2017年大专及以上文化程度比例为12.5%，比上年提高0.9个百分点。

北京农民工在哪些地方就业报告显示，他们大多在本区本市就业，2017年离开北京到国内其他地区就业的农民工0.4万人，占北京农民工的0.6%。同时，随着美丽乡村建设等政策的推进，外出农民工出现由外区向本区、由外省市向北京回流的迹象。

2017年北京农民工从事第二产业的人数占19.5%，比上年减少0.5个百分点；从事第三产业的人数占80.3%，比上年增加0.7个百分点。

报告还显示，2017年，北京农民工月平均收入为3230元人民币（670新元），比上年增加232元，同比增长7.7%，增速比上年提高1.3个百分点。其中，接受过职业技能培训的农民工收入高增速快。

免费阅读30天