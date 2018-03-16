国家发改委：加快实施长三角城市群规划

中国国家发改委网站13日公布《国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，称经推进新型城镇化工作部际联席会议审议并报告国务院同意，现制定并实施2018 年新型城镇化建设重点任务如下。

据澎湃新闻报道，《通知》提出了2018年新型城镇化建设的五大重点任务，包括加快农业转移人口市民化、提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展、深化城镇化制度改革。

据报道，在提高城市群建设质量任务中，《通知》提到，今年要加快实施长三角城市群规划。

《通知》指出，2018年要全面实施城市群规划，“编制实施粤港澳大湾区发展规划，印发实施关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等跨省区城市群规划，加快实施长三角、长江中游、成渝、中原、哈长、北部湾等城市群规划，指导省级行政区内城市群规划编制实施。建立城市群协同发展机制及配套政策，强化规划编制、产业布局、基础设施、公共服务、生态环保等重点领域合作，促进城市群内大中小城市和小城镇网络化发展。”

长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是“一带一路”和长江经济带的重要交汇点。长三角地区三省一市的地域面积35.9万平方公里、常住人口2.2亿，分别占全国的1/26和1/6，经济总量19.5万亿元，占到全国的近1/4。长三角地区在世界经济版图中也占据一席之地，长三角城市群已跻身国际公认的六大世界级城市群。



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