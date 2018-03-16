90岁李嘉诚退休 长子李泽钜接任长和董事会主席

据新浪港股16日消息，长和今天盘后在港交所发布公告称，年届90的主席李嘉诚即日起卸任董事会主席一职，长子李泽钜接棒。

蝉联20年的香港首富、全球华人商界领袖李嘉诚将继续担任李嘉诚基金会主席，并担任长江集团高级顾问。

据《福布斯》杂志1月18日公布的香港富豪排行榜数据，李嘉诚以360亿美元总净资产，连续20年蝉联香港首富之位，受惠于2017年港股及香港楼市向好，净资产较上年的303亿美元增18.81%。

李嘉诚对于两个儿子的财产分配，符合外界的预期，已跟随他在长和系工作逾30年的长子李泽巨将担任主席，接掌长和系上市王国，旗下上市公司包括长和、长实地产、长江基建以及电能实业及系内的产业信托等，市值逾万亿港元。

一直独立创业的电信盈科主席李泽楷则将获得父亲现金支持，收购其他产业以发展自己的业务。这笔现金显然也将相当庞大，李嘉诚当时表示现金支持的金额，“比你们知道的生意资产会数以倍计！”而在当时电信盈科加上旗下商业信托，市值也近千亿港币。

2015年2月，李嘉诚第一次提到退休后的计划，他表示以后将“退而不休”，计划继续担任长和系的政策顾问，公司有重要的事，他可以一个月来开一次会，“如果没什么特别的事，那就两个月开一次。”

2016年3月的全年业绩会上，李嘉诚再次被问到对退休的考虑，他坦然地表示，自己这个年纪，“如果说没考虑过，那是骗你的。”

免费阅读30天