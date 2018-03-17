星岛：王岐山“复出”今天料出任国家副主席

中国十三届全国人大一次会议今天（17日）将举行大会，表决关于国务院机构改革方案的决定草案，选举国家机构领导人，预料中共中纪委原书记王岐山将“复出”，担任国家副主席，并且排名第八。此外，中共政治局常委栗战书料将出任全国人大常委会副委员长，最高人民检察院检察长曹建明、原政治局委员张春贤将担任副委员长。

据《星岛日报》今天报道，中国国家主席习近平铁定连任，王岐山预料被提名为国家副主席人选。69岁的王岐山在去年中共十九大卸任政治局常委，几乎没有公开露面。他以一介普通党员当上全国人大代表，再被选进主席团。人大开幕式当天（5日），他紧随七常委入场，并同他们同排而坐，成为全场焦点。

王岐山是国务院原常务副总理姚依林女婿，从政之后涉足农村、金融工作，历任中国建设银行行长、广东常务副省长、海南省委书记，沙斯风暴之后出任北京市长，声名鹊起，2008年升任副总理，主管金融。十八大入常出任中纪委书记，协助习近平发起反腐运动。

另一方面，星岛报道指出，政治局常委栗战书铁定接替退休的张德江，担任全国人大委员长。此外，政治局委员王晨连任，并担任第一副委员长，最高人民检察院检察长曹建明、原政治局委员张春贤将担任副委员长。沉跃跃、吉炳轩、艾力更•依明巴海（维吾尔族）、万鄂湘、陈竺等将连任副委员长。

免费阅读30天