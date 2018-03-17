柳芳连任国际民航组织秘书长

总部位于加拿大蒙特利尔的国际民用航空组织在多伦多时间昨天（16日）举行的理事会，以鼓掌方式一致通过柳芳连任秘书长。柳芳是现任国际民航组织秘书长，也是此次唯一的候选人。

据中新社报道，柳芳的新一届任期自2018年8月1日至2021年7月31日。

2015年3月，由中国政府提名的柳芳成功竞选国际民用航空组织秘书长，即该组织的首席执行官，并于当年8月1日就任，任期三年。她是国际民航组织史上首位中国籍秘书长，也是首位女性秘书长。

据报道，柳芳就任后，积极推进制定国际民用航空标准与建议措施，大力倡导航空对成员国经济社会发展的重要作用。

此外，也推动落实国际民航组织“不让一个国家掉队”倡议，协助各成员国加强民用航空系统建设，得到了各成员国和国际民航界的一致认可。

柳芳出生于1962年，系武汉大学国际法博士、硕士，荷兰莱顿大学航空及空间法硕士，南京大学法语言文学学士。

自1987年起，她曾先后担任中国民用航空总局国际合作司副处长、处长、副司长，2007年进入国际民航组织工作，担任行政服务局局长。

国际民航组织是负责制定国际民航领域技术标准和政策的联合国专门机构，现有192个成员国。国际民航组织通过制定国际民用航空的公约、政策和标准及建议措施来推动全球民航业的安全高效运行。中国是国际民航组织的创始国之一，也是一类理事国。

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