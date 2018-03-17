指加拿大不应“落井下石” 中国驻加使馆：中方也是贸易保护主义受害者

针对加拿大方面有声音指责中国向加倾销钢铁，中国驻加拿大大使馆发言人当地时间昨天（16日）在渥太华表示，中国是贸易保护主义的受害者。中方理解加方希望躲开美国贸易制裁打击的迫切心情，但加方不应“落井下石”。

中新社引述上述发言人表示，最近，美国特朗普政府宣布对进口钢铝产品征收高额关税，加拿大首当其冲，加拿大上下群情激愤。特朗普政府日前宣布对加拿大实行豁免，让加拿大全国上下松了一口气。

该发言人指出，然而，外部压力刚刚减轻，一些加方人士就把枪口转向了中国，说什么“中国是个问题”，要采取措施制止中国向加倾销钢铁，防止中国把加做为向美倾销钢铁的“后门”，要“对中国强硬起来”，不要让美国人觉得加拿大“不帮忙”。

该发言人引述加拿大统计局数字指出，2017年加拿大从全球进口钢铁达95.5亿元（美元，下同，125.83亿新元），其中从中国进口钢铁约9.4亿元，只占总进口额的9.8%。从美国进口钢铁55.8亿元，则占比58.4%。

此外，加方统计还显示，2015、2016年中国对加钢铁出口都大幅下降，2017年才回升。据加媒报道，加每年对美钢铁出口占美钢铁进口份额的17%，居第一位。

该发言人质问说：“如果9.8%是倾销，那么58.4%和17%算什么？”“我们理解加方希望躲开美国贸易制裁打击的迫切心情，但加方不应该落井下石，甚至为此把别人推到前面为自己挡枪。”

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