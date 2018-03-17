中国国产航母最快四月海试

中国全国人大代表、中船重工大连船舶董事长刘征透露，中国首艘自制航母（002舰）各种设备目前已进入联调，主机已经动车，如果一切顺利，下月就有可能进行首次海试。近日中国网络照片也显示，停泊在大连造船厂的002舰控阵雷达已安装完毕，舰岛脚手架全部拆除。这表明航母的主要设备均已安装完毕，即将进行海试。

据《星岛日报》今天（17日）报道，身兼中国002舰航母工程现场总指挥的刘征称，中国建造航母，“技术、工艺管理的能力和水平，不逊于世界上任何一个国家。”

他透露，全国500多家单位、机构和企业参与了002航母工程，目前每天依然有3000至5000人在航母上工作。

据称，中国建造这艘航母建造的速度极快，仅用了两年时间即完成建造。该舰正在进行设备联调，施工人员用各种设备在甲板平台四周、舰岛及舰舷上全面作业。

此外，航母主机已经动车，在港内的各项试验已进入后期阶段。该航母有望在今年内完成试航，加入海军现役。

报道引述军事专家分析称，近日出现在互联网的图片显示，002舰舰岛上的脚手架已经完全拆除，发动机烟囱也快速喷出烟气，显示动力正在负荷试车。

这一切足以说明，002舰舾装已经基本结束，动力已经准备完毕。近日大连附近海域海冰已溶化，也适合002舰出港作业。

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