中新南向通道物流渐热 亚细安国家参与热情高

对接“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的中新互联互通南向国际贸易物流通道（简称中新南向通道）建设，近来好事不断。

据中新社今天（17日）报道，前天（15日）傍晚6时50分，首列中欧班列（凭祥—河内）跨境集装箱直通运输班列，从广西凭祥铁路口岸发车。就在此前三天，中越跨境农产品班列，也首次在广西南宁始发。

中欧班列（凭祥—河内）跨境集装箱直通运输班列，以及中越跨境农产品班列，均系中国推动的中新南向通道建设的组成部分。

中国铁路南宁局集团公司昨天（16日）提供的信息显示，中欧班列（南宁—河内）跨境集装箱班列自去年11月28日成功首发，开行以来市场反应非常热烈，前景看好。

截至目前，该跨境集装箱班列已开行往返班列13列，去程班列货物品类为电子产品散件、食品、纺织品等日用品和水果。返程班列货物品类则为富士康、三星、LG等企业，在越南代工的电子产品，以及金属矿产品等。

中国铁路南宁局集团公司货运处处长柯向喜介绍，去年9月28日，中新南向通道海铁联运常态化运行班列首发。今年1月17日，中新南向通道经广西北部湾的国际海铁联运，实现双向运行，现已实现每周三列常态化开行。目前，南宁局集团开行中新南向通道集装箱海铁联运班列，累计到发已超过100列。

据介绍，从目前的运营情况看，中国大力推动的中新南向通道建设，各方参与热情较高，物流趋热。

广西社科院东南亚研究所副所长雷小华受访时表示，中新南向通道开辟了中国与亚细安国家物流新通道，同时贯通了亚细安国家过境中国，前往欧洲等第三国的铁路黄金通道；新加坡、越南等亚细安国家积极参与。

从目前的情况来看，贯通了欧洲和亚洲物流铁路运输，以及海上运输的中新南向通道，不仅亚细安国家参与其中，日韩及中亚国家也会参与其中。

作为中新南向通道的关键节点，广西近日正在发力加速推进相关建设。

广西壮族自治区人民政府近日发布的中新南向通道建设工作方案显示，广西将加密北部湾港国际班轮航线。自今年1月1日起，北部湾港—香港实现“天天班”，北部湾港—新加坡港实现每周三班。

此外，11月1日起，实现北部湾港—新加坡港“天天班”；加密北部湾港至林查班港（泰）、胡志明港、海防港、关丹港等航班。大力引进国际班轮公司挂靠北部湾港，到2020年逐步形成区域性国际航运枢纽。

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