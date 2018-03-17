林丹力挫李宗伟 晋级全英赛男单四强

第40回“林李大战”北京时间今天（17日）凌晨，在英国伯明翰开战。全英羽毛球公开赛（以下简称“全英赛”）赛会“六冠王”林丹与“四冠王”李宗伟激战两局，最后林丹以2比0（21比16，21比17）轻松晋级半决赛。

据中新社报道，2018全英赛于14日开赛，林李两位羽坛传奇人物，分别在十六强赛战胜中国台北选手王子维和韩国选手李东根。

因目前世界排名并不靠前，所以两人都被分在下半区，“林李大战”也被提前到复赛。

据报道，上一次“林李大战”还是在去年4月举行的亚锦赛。在男单半决赛中，林丹以2比0完胜老对手，“超级丹”赛后还戏言两人频频会师有些审美疲劳，希望间隔时间长点打比赛更好。

没想到戏言成真，在随后的比赛中两人因状态不佳，或对国际羽联新赛制不满等原因，无缘再度会师，直到此次全英赛。

11个月后终会师，两人在赛前都表示非常期待。

林丹在赛前表示：“没有任何其他对手会与我对抗这么多年，希望我们能打出一场精彩的比赛。”

李宗伟也表示，自己全力以赴涉险战胜韩国选手李东根，正是为了准时赴约。

当日比赛，林李二人都身着红色球衣，且发型相像，背影看去甚至难分彼此。

比赛开始后，虽然林丹连输四球，但依靠猛烈的头顶点杀斜线球，快速追至7平。李宗伟则利用进攻节奏变化得分，比分出现胶着。每球必争的林丹率先拿到局点，并以21比16拿下首局。

第二局，李宗伟精准预判对手走位，不断攻击林丹正手位得分。林丹显得有些着急，频频失误。

但善于快速调整的林丹在一次网前对轰后突然提速扣杀，以16比14获得优势。李宗伟则明显运气差了些，正手突击后球触网落自己界内，让林丹率先拿到赛点。

最后的关键球，林丹发球后假装反拍攻击让李宗伟对球路作出误判，最终却只轻轻一击便拿下赛点。

“林李大战”第40回以林丹2比0获胜而落幕。这也是林丹获得两人对战史上第28场胜利。

赛后，李宗伟略显失望，林丹则激动地紧握双拳在空中挥舞，两人握手致意后，离开赛场。

据报道，虽然年龄之和达到69岁的两位羽坛传奇人物，当晚对决激烈程度早已经今非昔比，但好比网球的“费纳决”一样，看一次少一次的“林李大战”已是所有人心中难舍的情结，早已无关乎胜负。

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