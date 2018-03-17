中国大部遇雨雪过程 北京阔别145天遇“初雪”

中央气象台消息，今天（17日）至下周一（19日），中国大部地区迎来新一轮降水过程。其中，西北地区东南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨。此外，上述局地并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。北京结束145天无有效降水日记录，迎来雨雪天气。

据中新社报道，上述不少地区已于昨天（16日）开始有雨雪过程。

气象监测显示，山西、河北等地出现3毫米至9毫米降雨或雨夹雪天气，局地11毫米至14毫米；四川盆地、云南、贵州、广西、广东、福建等地出现分散性大雨或暴雨，广西柳州局地大暴雨（100毫米至168毫米，最大小时雨强20毫米至37毫米）。

中央气象台透露，受东移高空槽影响，今早（17日）5时降水回波进入北京西南部山区，向东北方向移动。目前，北京大部分地区已出现雨夹雪或小雪。截至早上9时，全市平均降水量0.3毫米，城区平均0.1毫米，最大延庆二海坨2.8毫米。观象台0.4毫米，结束了145天（2017年10月23日至2018年3月16日）无有效降水日记录。

据报道，比天空降雪更热闹的，是北京市民微信朋友圈、微博等社交平台的“网络降雪”。

尽管在气象专家看来，1月21日北京市平均0.1毫米的降雪量已达初雪标准，但在网民心中，这场仍在飘洒的满天雪花才是这个冬天迟来的初雪。

气象专家指出，3月以来，中国大部地区气温持续偏高，积蓄了足够的能量，尤其是南方日益强盛的暖湿气流与冷空气的碰撞，为强对流天气的发生发展创造了有利条件。

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