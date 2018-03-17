台陆委会吁大陆：应务实看待两岸现实

美国总统特朗普华府时间昨天（16日）正式签属《台湾旅行法》，陆委会副主委邱垂正今天（17日）上午表示，台湾政府一直认为台美关系跟两岸关系同等重要，感谢美国国会与美国政府对台旅法的努力。此外，他也呼吁中国大陆理性看待两岸关系的现实。

据联合新闻网报道，邱垂正今天出席政大国关中心等单位举办的“习近平时代的中国：发展、机遇与挑战”国际研讨会时，作出上述回应。他表示，大陆应该采取务实的态度，通过沟通和对话来化解分歧，让两岸关系也能有机会相向而行。

邱垂正在致词时指出，大陆过去透过“锐实力”（Sharp Power）的操作，渗透相关国家和组织，“意图消灭异议”。台湾长期面对大陆的“威胁利诱”，是实践“锐实力”的实践场，但也可能导致两岸关系和民主发展的失衡。

邱垂正指出，大陆恐会形成体制化的极权，将升高政策判断的风险，也增加未来领导人换届时权斗的可能。

他认为，大陆此次“修宪”过程中，压制人民表达自由的意见；大陆的制度应朝向更透明化，才能展现现代化国家应有的思维。

邱垂正指出，两岸维持和平稳定是双方共同的目标与责任；两岸可以做制度的竞争，但绝非以武力和经济力量来较量，以逼迫对方妥协。他表示，希望大陆可以正视“中华民国”存在的事实，理性处理当前两岸的难题。

另一方面，邱垂正指出，大陆推出“对台31条”措施，虽然涵盖了医疗、影视、社团、农业等很多领域，但多是过去就有的措施，具有明显的政治统战的意图。

邱垂正说，台湾政府昨天由行政院提出关于就业、文化、揽才等方面的措施，以维持台湾在全球供应链的优势；陆委会也成立长期的专案评估小组。

他表示，大陆的任何举措应该确保台湾的人民权益，以及以互利互惠为目标，促进两岸关系的良性互动发展。

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