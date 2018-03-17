美前副国务卿建议特朗普蔡英文会面

联合新闻网今天（17日）引述美国前副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）在一份联名报告中建议，美国总统特朗普与总统蔡英文应找机会会面。

美国总统特朗普华府时间昨天（16日）签署《台湾旅行法》；这是近40年以来，美国再度有一部以“台湾”为名的法律。这部“鼓励美台所有层级官员互访”的法律，将和《台湾关系法》共同成为美台关系的两部重要法律文件。

不过，虽然有了法律依据，未来美台官员如何寻找互动新模式，行政部门、尤其是国务院态度，仍相当关键。

就在《台湾旅行法》生效前夕，位于华府、以亚洲为主要研究对象的智库“2049计划协会”（Project 2049），3月公布一份由协会理事主席阿米塔吉、执行主任石明凯（Mark Stokes）及研究员易思安（Ian Easton）联名撰写的报告。报告中对美台关系提出多项政策建议，尤其在美台官员互访上，更提出具体作法。

该报告指出，特朗普与蔡英文应找机会亲自碰面；美国最高层级的民选官员，应定期与台湾的最高民选官员接触交往。此外，美国内阁层级官员，也应定期访问台湾相对应部门与层级的官员。

该报告建议，近期内可以做的是，包括国务院助理国务卿及国防部助理部长层级的官员，也应以美国在台协会（AIT）理事会成员的非官方身分访台，进行年度对话。

另一方面，在这份26页的报告中，阿米塔吉等人还指出，特朗普政府应将对台军售常态化，对台湾的军购需求及协助台湾发展自制潜舰所需的商售执照，应及时答复。

报告提到，美国的军售决定，应单纯基于台湾防御性质的战略及作战需求。对台军售不应事前与北京咨商，美国兑现对区域安全的承诺，比美中外交交往更重要。

此外，报告说，特朗普政府应就供应链安全与国防工业合作，应成立并执行一个美台双边工作小组，确保最先进的科技能应用在推展美台共享的价值与利益上。

报告也说，特朗普政府应针对双边国防与安全关系，发展并执行联合计划，并与台湾有更深入广泛的防务合作：包括演练与演习、支援人道救援与救灾为主的船舰互访，并让具有联合作战经验的军官交流。

报告建议，特朗普政府应成立跨部会工作小组，评估如何与台湾长期维持正常、稳定与建设性关系。

至于美台经贸关系，报告认为，美国应彷效与韩国、新加坡及澳洲的模式，与台湾开始谈判自由贸易协定。

最后，报告指出，美国国务院应提出全新想法，增加美台人民间的交流，特别是文化与教育。美国应设立一个非营利组织的美台关系全国委员会，鼓励双方民众交流。

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