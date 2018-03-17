特朗普签台旅法 台学者：台恐成美中夹心饼

美国总统特朗普华府时间昨天（16日）签署《台湾旅行法》，台湾学者表示，这是台美关系的重大突破，台美之间的官方交流已成法律义务，但执行到什么程度，主导权在美国行政部门。台学者也指出，中国大陆一定会有所反弹，台湾未来恐成美中之间的“夹心饼干”。

联合新闻网今天（17日）引述台湾智库咨询委员董立文表示，特朗普上任后，全面朝提升美台关系的方向前进；过去30年以来，美国只有一个法律是以“台湾”为名义，就是《台湾关系法》。现在又有一个新的《台湾旅行法》，代表美台关系有重大突破。

董立文说，未来台美之间的官方交流，从美方的角度来说，已成法律上的义务，肯定要执行。至于如何执行该法、什么时间点执行、执行到什么程度，则取决于美行政部门。若行政部门执行不力，美国会可以介入。

对于台旅法对两岸关系的影响，董立文说，台湾总统蔡英文上任后，希望台美关系与两岸关系并进，在两岸关系上，也一再期盼能协商沟通。不过，北京单方面中断两方面所有制度化的协商管道，“北京把所有对台湾的门都关上，美国对台湾的门都打开了”，在这样的情况下，台湾当然必须选择可以走的路。

他指出，对北京来说，不应再用惩罚手段面对台湾，依过去两年的经验，只会把台湾更推向美国。北京应考虑重启对台湾的沟通管道。

台湾文化大学政治系讲座教授陈一新则说，台旅法是美国会与行政部门“抢权力”之下的产物，国会虽抢赢权力，但将来是否真正鼓励官员互访，主导权仍在行政部门。

陈一新认为，美方官员访台层级不会无限“上纲”，最多止于助理国务卿，台湾部长级官员或许能到华府近郊，但仍很难直接访问华府。台湾总统、行政院长则维持过境美国，但不到访。

陈一新表示，大陆对台旅法通过当然“相当火大”，但对美台的抗议，仅止于嘴巴说说，不会有过度激烈的行动。

陈一新指出，要注意的是，未来一旦法案实际上路，大陆不满美国，但美国行政部门不敢对国会与大陆反弹，最终双方可能会拿台湾出气，台湾将成“夹心饼干”。

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