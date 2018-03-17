旅行法生效 台学者：美对两岸传递不同讯号

淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云今天表示，台湾旅行法对美行政部门虽无拘束力，但象征意义非常重大；美对台传达支持民主讯号，也向北京传达美国政策与以往可能完全不同。

据台湾联合新闻网报道，苏紫云今天出席台湾教师联盟募款餐会受访指出，除了美国参众两院无异议通过台湾旅行法，特朗普也在法律自动生效前的几个小时亲自签署，“这个象征意义是非常重大”。

他认为，最重要的意义是，对台湾传达“支持民主”的讯号；当台湾面对中共压力时，传递一个正向的讯号；同时也向北京传递了一个讯息，就是“美国的政策与以往可能完全不同”。

苏紫云指出，从1995年开始，当时的美国克林顿政府采取扩大与交往战略，希望对中共采取比较和平的手段，经济发展让中共政治可以有所调整，“23年后的2018年台湾旅行法，算是另外一个选择”，美国不管是在贸易战、区域安全，甚至在所谓301条款的部分，对中共都会采取比较强硬的手段与选择。

他并说，以前中美建交时的公报里面有一个很清楚的讯号，就是台湾与美国不得发展所谓的官方关系，台湾旅行法虽然对行政部门没有拘束力，但象征意义非常重大，等于是对于美中的三公报做了一个重新翻修、甚至是重新调整结构。

至于从台湾本身来讲，苏紫云指出，不管其他国家怎么支持或是传递怎样的讯号，“台湾还是要靠自己”；两岸的竞争应该是良性的，是民主与另外一种体制的竞争，而不是武力的对抗，也不是相互的仇视。

苏紫云认为，时间与北京的态度是关键，北京如果说现在已经是一个大国了，格局与心态如果调整相对理性一点的话，对两岸关系会是比较正面的，“这是值得关切的部分，也是后续观察北京回应的重要指标”。

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