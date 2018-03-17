中监准扁参加陈致中造势晚会 陈菊：这是好事

台中监狱有条件同意保外医治的前总统陈水扁今晚（17日）参加儿子陈致中的造势晚会，高雄市长陈菊认为这是好事。

据联合新闻网今天报道，陈致中在高雄市前镇、小港区参选民进党高市议员初选，今晚要在前镇区举办造势晚会，陈水扁前天（15日）向台中监狱申请今晚前往参加，台中监狱要求陈水扁遵守“不谈及政治”“不演讲”“不上台”“不接受媒体采访”的原则，昨天（16日）同意扁前往。

陈菊今天陪同，也在前镇、小港参加民进党高雄市议员初选的参选人许乃文扫街，对于中监同意陈水扁参加陈致中造势晚会，表示肯定。

陈菊说，对于陈水扁问题，她的立场都一致，认为那不只是法律问题，也是政治问题，所以尽量用更多的和解、更多的理解和更多的宽容去处理。

据报道，昨天有议员在议会问到中监是否准扁参加陈致中造势晚会的问题。陈菊对此表示支持，也期盼台中监狱同意；现在台中监狱能同意，她觉得是好事。

另一方面，陈致中今天面对媒体追问父亲将以何种形式站台，始终未正面回应，仅说，谢谢父亲出席鼓励自己儿子。

民进党高市议员党内初选民调倒数计时，陈致中今晚将在高市前镇区宪德宫举办“温暖挺正义．致中挺其迈”造势晚会。陈水扁昨天获中监允许出席，但须遵守“四不”原则，即不上台、不演讲、不接受采访、不谈及政治。

民进党高雄市长参选人陈其迈今天上午陪同陈致中扫街拜票，面对媒体追问“阿扁会用什么方式辅选”，陈致中始终未松口。

陈致中说：“谢谢父亲出席鼓励自己儿子，也感谢陈其迈将到场力挺”。他会用10年磨一剑精神，继续用谦卑态度，以实际服务及行动报答乡亲父老。

陈其迈则表示，陈致中在小港、前镇区深耕多年，一直没有中断。上次议员选举过程受到市民肯定，这次卷土重来。他基于鼓励年轻人为地方服务，前来辅选，希望陈致中能在初选顺利过关，争取更多为民服务的机会。

陈其迈昨天也帮前镇、小港选区的议员初选参选人许乃文扫街拜票。陈其迈受访时说，只要有心为地方服务，表现优秀，他都会大力辅选，不分派系。

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