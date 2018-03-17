中国国家统计局：2017年北京农民工月均收入3230元

中国国家统计局北京调查总队昨天发布的《北京2017农民工监测调查报告》显示，去年北京农民工月均收入3230元（人民币，下同），较上年增长7.7%。其中从事交通运输业的农民工月均收入最高，达到4133元；而去年收入增幅最大的是居民服务业的农民工，收入增幅达到22%；而批发零售业农民工是唯一出现收入下降的。

据北京青年报报道，国家统计局北京调查总队此次在北京全市13个郊区农村对北京户籍的农民工开展了监测调查。近几年，随着北京市城镇化建设的逐步推进，北京的农业户籍人口不断减少，农民工总量也一直呈下降局面，从2014年至2016年，下降幅度分别为1.4%、4.2%和2.6%，2017年的下降幅度减缓为0.3%。根据监测数据推算，2017年全市农民工总量为72.4万人，比上年减少2000人。

与之相对应的是，北京农民工的平均年龄继续加大，老龄化趋势显现，其中50岁以上老龄农民工比例提高。去年北京农民工平均年龄为45.3岁，比上年增加0.6岁。50岁以上农民工比例超过三成，比上年继续提高。1980年及以后出生的新生代农民工比例为22%，与全国新生代农民工比例超过50%相比，差距较大。

在北京全部农民工中有9.1%的农民工进行各种经营活动，比上年有所下降。其中，经营人数最多的是交通运输业，占45.6%；批发和零售占26.7%，居民服务、修理和其他服务业占10.7%。

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