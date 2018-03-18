中国在建最长重载铁路 蒙华铁路开始全线铺轨

3月17日，世界上一次性建成的最长重载煤运铁路蒙华铁路开始全线铺轨，标志着该项目站前工程基本完成，项目建设进入新阶段。

据中青在线报道，蒙华铁路是纳入中国“十二五”发展规划、“十三五”《发展规划纲要》和《中长期铁路网规划》的重大项目。蒙华铁路被列为首批基础设施等领域鼓励社会投资的80个示范项目之首。蒙华铁路北起内蒙古鄂尔多斯境内浩勒报吉南站，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省区，终至京九铁路吉安站，线路全长1814.5公里，设计为国铁Ⅰ级铁路，全线设车站80座，规划输送能力超过2亿吨/年。

2015年全面开工后，蒙华铁路形成了“建设期+运营期”项目建设、成本效益全过程的管控体系。该铁路连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中地区，是“北煤南运”新的国家战略运输通道。蒙华铁路建设对优化国家能源战略布局，促进西部大开发和中部崛起战略的实施，均具有重要的战略意义。

据悉，蒙华铁路线路两跨长江一跨黄河，穿越秦岭、中条山等众多山脉，地质条件复杂。全线10公里以上特长隧道10座。该项目验收工程质量全部合格，建设期无工程死亡事故，计划于2019年12月1日开通运营。



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