非盟期待在自贸区方面与中国等合作

非洲联盟委员会副主席奎西·夸泰17日在卢旺达首都基加利说，非盟正致力于建立非洲大陆自由贸易区，期待与中国及其他非洲以外的伙伴进行合作。

据新华社报道，夸泰是在参加非盟非洲大陆自贸区特别峰会期间接受新华社记者采访时作出上述表示的。

夸泰说，中国是非洲实现经济快速发展的重要伙伴之一，非盟正在以实现经济繁荣为工作重点，希望域外伙伴继续向非盟提供支持。他表示，虽然非洲大陆自贸区启动后可能面临地方保护等挑战，但这些挑战不会阻止非洲建立单一市场的步伐，非洲有能力应对自贸区建设过程中可能遇到的挑战。

据报道，非盟非洲大陆自贸区特别峰会于3月17日至21日在基加利举行，峰会由非盟常驻代表委员会会议、非盟执行理事会特别会议和非盟首脑特别会议组成。

根据非盟公布的会议安排，非洲国家领导人将在21日举行的非盟首脑特别会议上签署成立非洲大陆自贸区的协议。夸泰介绍说，签署协议的国家随后将按本国相关法律程序批准协议，协议获15个国家批准后生效。

2015年6月，非盟成员国启动非洲大陆自贸区谈判。非盟希望通过非洲大陆自贸区的建设，降低关税、消除贸易壁垒，促进区域内贸易和投资发展，实现商品、服务、资金和人员在域内的自由流动，将非洲各经济体汇集成单一的大市场。



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