中国环保部：大气污染治理总体还在靠天吃饭

中国十三届全国人大一次会议记者会上，环保部部长李干杰表示，在成绩面前不能沾沾自喜，大气污染治理工作依然任重道远。

据新京报报道，在谈到大气污染问题时，李干杰表示，“大气十条”的目标圆满完成，但是没有任何理由沾沾自喜，因为大气污染防治形势依旧很严峻，这次全国两会前后北京出现的连续重污染天气，足以给人们警醒，“总体上来说还是靠天吃饭的阶段，天帮忙我们的日子就好过，天不帮忙，雾霾就比较重”。

李干杰说，北京最近一次持续一周的重污染天气，遭遇了极端的气象条件，在这种非常不利的气象条件下，污染形势没有过去那么糟糕，得益于过去五年以来的治理措施。他认为，“大气污染治理，既要打攻坚战，也要打持久战，污染的形成不是一天两天，要解决绝非一夜之间，需要更多艰苦卓绝的努力，绝不是吹着号打着冲锋就能一劳永逸的，需要持之以恒”。

李干杰介绍，目前蓝天保卫战三年计划正在研究制定，其中治理目标将以《十三五生态环境保护规划》为基础，有的目标可能作适当提高。

“过去五年，仅中央财政在大气污染治理方面整个投入就达到633亿元。”李干杰说。

“通过这五年大气十条的实施，确确实实效果是明显的，成绩也是喜人的。但是，在取得的这些进步和成绩面前，我们也没有任何理由沾沾自喜、骄傲自满，因为我们面临的形势还非常严峻，仍然任重道远。”李干杰说。

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