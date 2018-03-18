中国互联网企业加快布局印尼市场

印度尼西亚通信与信息技术部长鲁迪安塔拉15日在雅加达出席一场新闻发布会时表示，同为东方国家的印尼，在企业发展经验上应该向中国取经，中国经验更适合印尼国情。

据新华社报道，当天，阿里巴巴集团旗下云计算平台阿里云在雅加达举行新闻发布会，宣布阿里云印尼大区正式运营，为印尼市场提供弹性计算、数据库、网络安全以及人工智能等多款产品，服务电子商务、媒体、金融科技等诸多行业的数字化转型需求。

据介绍，印尼大区是阿里云继新加坡、马来西亚之后在东南亚开放服务的第三个大区，也是阿里云在全球开服的第18个区域。

对于中国互联网巨头抢滩印尼，科技媒体志象网创始人胡剑龙认为，一方面，印尼人口的规模效应适合数字经济发展；另一方面，智能手机在印尼的普及为数字经济提供了发展平台。尤其是中国品牌的智能手机在印尼的畅销，给中国互联网企业进入提供了便利。

谈及印尼数字经济的发展前景，阿里云东南亚与澳新业务总经理马镭表示乐观。他说，印尼数字经济的迭代速度很快，在中国数字经济模式的带动下，它极具后发优势，相信今后印尼必将产生一批互联网领域的“独角兽”企业。

不过，印尼数字经济发展同样存在一些瓶颈。比如在电商领域，物流成本高、商品配送慢，以及电子支付普及率与便利性尚有待提高等。胡剑龙认为，中国互联网企业进入印尼面临的最大发展瓶颈可能还是人才问题，需要培养本土化团队以应对跨文化管理与经营带来的挑战。



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