李敖今早10点59分去世 享年83岁

著名作家李敖在今天（18日）上午10点59分在台北荣民总医院去世，享年83岁，院方预计在下午2点会有最新说明。

据东森新闻报道，李敖2015年7月诊断出脑癌后，之后开始接受放射性治疗导致免疫力下降、感染急性肺炎病危，他甚至有一封公开亲笔信，希望“跟家人、友人、仇人好好告别”。

虽然在使用标靶药物治疗后，病情一度稳定好转，但因过后病况恶化，仍不幸去世，各方好友也纷纷表示哀痛。

李敖先生家属说明：李先生于2015年7月因步态不稳至台北荣民总医院求诊，经诊断为脑干肿瘤，在荣总医疗团队的努力下，接连度过难关，也见证了李先生坚强的求生意志。

另于2017年4月2日住院，亦顺利于同年8月9日出院。

去年10月1日，李先生再度因肺炎入院，治疗后感染病况稳定。然其后脑部磁振造影发现，原先疾病有恶化趋势，考量李先生年事已高等身体状况，因而采取保守支持治疗。

自11月初起，开始投与标靶药物治疗后，病况渐为好转。但今年1月底起，标靶药效渐失，病况急速恶化，虽肺部感染在投药后趋稳，然电脑断层显现脑瘤病况恶化合并水脑加剧。近日来病况转危，李先生于2018年3月18日上午10点59分安然离世，与世长辞，享寿83岁。

家属感谢各界的关心与慰问，铭感五内，现因后事处理在即，诸多事务急需办理，谨先跟各位亲朋好友、媒体先进说明到此。

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