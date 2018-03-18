遵父遗愿 李戡：不办追思会、告别式

大师李敖今早因病情恶化病逝台北荣总，享寿83岁，台北荣总总神经医学中心主任王署君、医师王严锋，今天下午2时陪同李敖长子李戡召开记者会。李戡表示，父亲在今早10时59分安详离开，他和母亲都在旁边，他感谢全体医疗团队对父亲细心照顾，至于父亲身后事，会遵照父亲的意愿，不举办任何活动，一切从简。

据中时电子报报道，李戡说，父亲一直是很坚强、很乐观的人，从来没有干涉医生做任何治疗，很感谢医疗团队这么好的照顾，对于相关病情，传闻很多，但就如医师所说是这一、二个月急转直下，不过意识都很清醒。

王署君说，李敖病情是最近几个月恶化的，最近一、二个月开始意识不清楚，意识清楚时会开玩笑，李敖是一热爱生命，是生命斗士，还是跟我们开玩笑。

李戡说，父亲在医治期间，一直坚强、乐观，不怕痛苦的，也一次一次的渡过难关；情况变糟是最近开始的，情况好时，父亲会与人沟通，意识是清楚的。

李戡表示，父亲过去一年多不时与他交流，他现在心情沈痛，无法再谈下去。妈妈及他也决定，遵照父亲意愿，不办追思会、告别式，所有活动都不办。

李戡在李敖生病住院后，一直随侍在侧照顾他。

台北荣总表示，李敖是于2015年7月经北荣诊断为脑干肿瘤，之后经北荣团队努力，接连度过难关，2017年4月2日住院，亦顺利于同年8月9日出院；去年（2017年）10月1日，李敖再度因肺炎入院，自11月初起，开始投与标靶药物治疗后，病况渐为好转。今年1月底起，标靶药效渐失，病况急速恶化，虽肺部感染在投药后趋稳，然电脑断层显现脑瘤病况恶化合併水脑加剧，3月18日上午10时59分安然离世，与世长辞，享寿 83 岁。

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