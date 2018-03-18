海内外万名羲皇子孙 河南淮阳拜伏羲

逾万名海内外羲皇子孙3月18日汇集羲皇故都河南淮阳，携手公祭人文始祖太昊伏羲氏，颂怀先祖伟绩，祈愿盛世荣昌。

据中新网报道，3月18日恰逢农历二月二，又到“龙抬头”。冬去春来，万物待生，作为中国流传较广的传统民俗节日，这是中华民族对龙文化崇尚的一种集中表现。

当日的淮阳太昊陵龙旗招展，古乐悠悠。早6时27分，万众瞩目的传统祭拜盛会“2018(戊戌)年公祭人文始祖太昊伏羲氏大典”在统天殿前如期举行。海内万名羲皇子孙齐聚于此，携手寻根，一同祭拜人祖伏羲氏，为中华祈福，为人类祈福。

据报道，有着6000年历史的羲皇故都朝祖会又称太昊陵二月庙会，其渊源之久、声势之大、会期之长，堪为“天下第一”。该庙会曾因单日游客达825601人，被上海大世界吉尼斯总部授予全球“单日参与人数最多的庙会”，使之成为了名副其实的“天下第一庙会”。

古有宛丘、陈州之称的淮阳，历史上曾三次建国五次建都，历史悠久，文化意蕴深厚。此地系姓氏之根、易学源头。史料记载，约公元40世纪，人文始祖太昊伏羲氏于此建立了中国第一个都城。千百年来，被誉为“天下第一陵”的太昊陵香火旺盛，海内外游子时常至此虔诚拜谒。

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