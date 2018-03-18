中国失眠重度患者超六成为90后 集中在北上广

2018年“世界睡眠日中国主题发布会暨大型科普宣传活动启动仪式”，17日在北京中国科技会堂举办。启动仪式上，中国睡眠研究会发布了《中国睡眠诊疗现状调查报告》及《2018中国互联网网民睡眠白皮书》。数据显示，失眠重度患者超六成为90后，集中在北上广等城市。

据中新网报道，中国睡眠研究会副理事长高雪梅说，我们看到超过六成的人都是在这个年龄，25到29岁，是我们的90后。而且他们的分布主要是在一线城市，睡得最少的是在北京，然后是广州，然后是上海。

高雪梅在解读睡眠数据报告时表示，从行业来看，从事金融业、服务业、政府和公共服务等领域的从业者，比较容易失眠。最多的是金融行业，包括银行证券保险等等；然后是这个消费行业，住宿餐饮文化这些；然后就是我们的政府和公共服务行业。

当天，北医六院睡眠医学科主任孙洪强也表示，睡眠是自然界的昼夜节律与人体的生物节律同步化的结果，建议公众应当养成良好的作息规律。

中国睡眠研究会还发布2018年“3.21"世界睡眠日中国主题为“规律作息 健康睡眠”。活动现场还启动了“2018世界睡眠日大型科普项目”，并宣布将于3月21-23日举办“2018中国国际睡眠科技产业博览会暨中国睡眠峰会”。

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