星岛：韩正刘鹤等今天料出任副总理 易纲传扶正人行行长

中国新内阁将于今天（19日）产生，预料韩正（中共政治局常委）、孙春兰（中央统战部原部长）、胡春华（广东省委原书记）、刘鹤（中央财经领导小组办公室主任）担任副总理，王毅将升任国务委员并继续兼任外交部长。至于央行行长谁属，此前盛传由刘鹤兼任，但《华尔街日报》昨天（18日）引述消息报道，中国人民银行副行长易纲将扶正。

据《星岛日报》今天报道，根据中国总理李克强提名，新内阁将于今天产生，包括国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长。

张高丽、刘延东、汪洋、马凯等四名副总理全部卸任，预料将由韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤担任副总理。韩正担任常务副总理，孙春兰主管文化教育，有中国国家主席习近平首席财经智囊之称的刘鹤可能主管金融。

句《星岛》早前披露，外交部长王毅将担任国务委员，晋升为国家领导人，和新任中共中央政治局委员杨洁篪一起主导外交事务。

据悉，由一名政治局委员加一名国务委员主管外交，在中国政坛相当罕见，显示北京重视“大国外交”，未来将更积极参与国际事务，发展新型大国关系。

消息人士透露，64岁的王毅升任国务委员之后，仍将兼任外长。杨洁篪不会担任副总理，而将主导一个新组建的中共外事机构，体现“党管外交”。

国务委员人选，除王毅，还将包括魏凤和（中央军委委员，将兼国防部长）、公安部长赵克志、肖捷（现任财政部长、国务院副秘书长，料任国务院秘书长），王勇预料连任。

执掌央行15年的周小川铁定退休，由谁担任中国人民银行行长备受关注。

有消息称，不排除由刘鹤兼任央行行长。刘鹤也将担任国务院金融稳定发展委员会主任。

不过，《华尔街日报》昨天引述知情人士称，中国人民银行副行长、中央财经办副主任易纲将担任中国央行行长。

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