新疆多地雨雪交加 乌鲁木齐持续降雪八小时

时下正值春暖花开的时节，但新疆多地却迎来“倒春寒”。乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、阿勒泰等部分区域昨天（18日）迎来雨雪天气，多地发布暴雪、大风蓝色预警和道路结冰黄色预警。

据中新社报道，昨天清晨起，乌鲁木齐遭遇大雪袭城，最低气温仅零下3摄氏度，气象部门当日发布暴雪蓝色预警。截至下午4时，降雪持续约八个小时。

据报道，道路两旁的树上挂满雪花，银白色一片，路上行人明显减少，清雪车辆在各个路口作业。交警也在车流量较大的路口指挥交通，保证道路畅通。

新疆气象台据气象部门预计，昨天白天，乌鲁木齐降雪会持续，部分区域出现累计降雪量12毫米以上的暴雪。

前天（17日）起，新疆北部多地出现了雨雪，其中阿勒泰一带多以降雪为主。监测显示，前天早上8时至昨早8时，哈巴河县降水量9.2毫米，布尔津县降水量6.1毫米，都达到了大雪量级。

昌吉市昨天也迎来雨夹雪，但由于地面温度高，雪花落地后就变成了“春雨”。当地市民梁洪涛说：“春雨贵如油，雨后空气也清新了不少。”

据新疆气象台网站消息，昨天白天到夜间，乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、哈密市等地的部分区域有中到大雨或雪，山区局部暴雪，发生融雪型或混合型洪水及地质灾害的风险较大。

新疆气象台首席服务官窦新英介绍，虽然此次降雪造成气温有所下降，但总体来说，此次降水天气，对前期北疆大部分地区开春期影响不大。

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