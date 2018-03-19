七死38伤 辽宁大客车广西北海侧翻

一辆来自辽宁的大客车疑因司机操作不当，昨天（18日）在广西北海市境内发生侧翻。事故目前已造成七人死亡，38人不同程度受伤，驾驶员因涉嫌交通肇事已被当地交警部门带走调查。

据中新社报道，当天上午10时左右，事故发生于兰海高速G75线、广西北海市合浦县境内。事发后，当地交警、消防等相关部门开展事故处置工作。

据一名谭姓现场目击者称，他和朋友开车经过事故路段时，还下着雨，他们被堵了一个多小时。当时事发现场一片狼藉，涉事车辆侧翻在路面，占据了所有车道。车窗玻璃散落一地。

此外，有受伤乘客被搜救出来，浑身血迹。“从车里出来的基本都是老年乘客”。

北海市官方昨晚11时左右通报，事故车辆驾驶员柴某某当天驾驶大客车（核载55人，实载50人，含司机）从广东湛江市徐闻县出发，途经广西合浦县白沙虎岭2204路段处（湛江往南宁方向）时，因司机操作不当等原因发生侧翻。车上乘客来自辽宁省沈阳市、大连市等地区。

通报称，事故共造成五人当场死亡，两人在医院抢救无效死亡，包括六名重伤、32名轻伤人员第一时间被送院救治。

事发后，北海市邀请广西壮族自治区有关专家从南宁赶到合浦进行医疗指导。

另一方面，合浦县人民医院透露，当天该院陆陆续续接到数十名因车祸入院的病人，这些人均为残疾人士。

目前，事故善后工作正在进行中，事故原因也正在进一步调查之中。

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