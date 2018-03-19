习近平向俄罗斯当选总统普京致贺电

3月19日，中国国家主席习近平向俄罗斯当选总统普京致贺电。

据新华社报道，习近平在贺电中指出，近年来，俄罗斯人民团结一心，在强国复兴发展道路上坚定前行，经济社会发展取得显著成就，在国际事务中发挥着重要建设性作用。相信俄罗斯一定能不断创造国家发展新的辉煌。

贺电说，当前，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好水平，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体树立了典范。中方愿同俄方一道努力，不断推动中俄关系在高水平上迈上新台阶，助力两国各自发展，促进地区及世界和平安宁。

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