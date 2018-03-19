中国2月70城房价指数环比升0.2% 一线降幅扩大三线持平

最新数据显示，中国2月房价指数小幅上升，一线和三线走势继续分化，一线新建商品住宅价格环比降幅扩大，三线环比涨幅持平于上月。

路透社根据中国国家统计局今天（19日 )公布的数据测算，2018年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升5.2%，连涨29个月，涨幅高于上月的5.0%。

从环比看，2月新建商品住宅价格指数较上涨0.2%，连涨35个月，低于上月的0.3%。

统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅扩大；二线城市价格涨幅回落；三线城市涨幅与上月相同。

统计局测算，2月一线新建和二手住宅价格环比降幅分别扩大0.2和0.1个百分点，三线环比涨幅均持平。二线新房价格环比涨幅回落0.2个百分点，二手涨幅则扩大0.1个百分点。

刘建伟称，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比继续下降，二三线城市涨幅略有扩大。

据统计局测算，2月一线新建商品住宅价格同比为-0.1%，但二线和三线同比涨幅均较上月扩大0.4个百分点。

二手住宅方面，一线涨幅较前月回落0.6个百分点，而二线和三线涨幅均扩大0.1个百分点。

此外，15个热点城市新建商品住宅销售价格延续总体稳定态势，12个城市环比下降。

从环比看，有12个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.6个百分点之间；郑州和成都两个城市持平；天津微涨0.1%。

从同比看，有九个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.3至2.5个百分点之间；成都持平。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海2月新建商品住宅销售价格指数同比分别为-0.3%和-0.6%，广州和深圳同比分别为3.1%和-2.5%。京沪广深新建商品住宅价格指数环比分别为-0.3%、-0.2%、-0.4%和-0.6%。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。

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