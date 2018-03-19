国家邮政局局长：中国快递实名制今年将全覆盖

中国国家邮政局局长马军胜今天（19日）表示，今年将实现快递实名制的全覆盖。

据中新社报道，马军胜是在十三届全国人大一次会议“部长通道”上，作出上述表示。

马军胜在答问时介绍，中国快递业进入了迅猛发展的快车道，2017年的快递量达到400亿件，占世界市场份额超过40%，中国快递总量比美国、日本、欧盟加起来还多。

他表示，中国快递发展模式较为“接地气”，快递以服务电商为主体，在一年400亿件快递量中，有近300亿件快递服务电商。

针对快递实名制，马军胜表示，快递渠道推进实名制是保障国家经济社会发展，维护市场秩序，提高国家治理水平和治理能力的重要举措。

马军胜说，如今，中国快递业每天实名收寄量达到了1亿件，占每天全部寄件量的83%，按照此前设定的目标，剩下的17%今年将全部覆盖。

据报道，对公众关心的实名后的个人信息安全问题，邮政部门采取三方面保护措施。

一是对信息系统安全等级评定。从实名信息采集到传送、处理、保护、消除等环节，都要闭环管理、动态监控。

二是不断改善信息技术。采用权限管理，推广面单信息隐秘技术。

三是中国政府部门将加强监管。如果发现个人信息泄露，邮政管理部门将会同公安部门坚决打击，切实保障公众信息安全。

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