住建部长：中国要大力加强对房地产市场的监管

中国住建部长王蒙徽今天（19日）表示，中国房地产市场总体保持平稳运行，房价过快上涨的势头得到了有效抑制，房地产市场预期出现积极变化。他指出，下一步将加快住房制度改革和房地产长效机制建设，保持房地产市场平稳健康发展。

路透社引述王蒙徽在两会部长通道接受采访时称：“坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，保持政策的连续性和稳定性，特别是要进一步的夯实地方政府的主体责任。”

王蒙徽表示，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，包括要大力发展住房租赁市场，因地制宜发展共有产权住房，促进大中小城市协调发展。

此外，还要加快推进棚户区改造，大力推进公租房建设，要把外来人口、外来务工人员、城市无房户等纳入公租房保障体系；要建立和完善房地产的统计和市场的监测预警机制，提高调控的精准性；大力加强对房地产市场的监管，特别是要严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。

王蒙徽也称，要确保今年棚改580万套的目标能够完成，而且要保质保量，因地制宜推进货币化安置。

据报道，今年中国政府工作报告提出，继续实行房地产差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

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