阿里巴巴向东南亚最大电商平台Lazada增资20亿美元

中国最大电子商务平台阿里巴巴集团今天（19日)布，将向东南亚最大电商平台Lazada增资20亿美元（26.38亿新元），旨在加速该平台的继续扩张，以及深化其与阿里巴巴生态系统的融合。阿里巴巴至此对Lazada的总投入达到40亿美元。

路透社引述阿里巴巴新闻稿称，随着阿里巴巴进一步提供资本及资源方面的支持，Lazada集团董事会同时通过了一项管理层调整。Lazada集团现任董事会主席彭蕾将兼任公司首席执行官（CEO），以推动Lazada的发展战略。彭蕾为阿里巴巴集团18位创始人之一，并担任阿里巴巴高级合伙人。

Lazada创始人、自2012年担任首席执行官至今的Max Bittner，则将出任阿里巴巴集团高级顾问，协助此次Lazada管理层调整的交接，以及集团未来的国际发展战略。

彭蕾表示：“东南亚地区崛起的青年群体、移动互联网的高渗透率，以及仅占零售总额3%的电子商务体量，让我们对加码投资东南亚市场充满了信心。”

她说，Lazada已经占据战略先机，完全有能力把握住东南亚互联网商务下一阶段的发展机遇，阿里巴巴对于飞速增长所带来的巨大商机感到非常兴奋。

阿里巴巴集团之前的两次投入包括：2016年投资10亿美元以控股Lazada，以及2017年增持其股权至83%时投资的10亿美元。

据报道，Lazada已在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南展开业务。Lazada目前为东南亚及全球13万5000位商家和3000个品牌打造市场推广、数据支持和服务解决方案，帮助商家接触到东南亚5.6亿线上消费者。

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