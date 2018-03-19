2月北上广深房价再降温 二三线城市同比涨幅扩大

受春节因素影响，中国一二线热点城市2月房价大面积降温。不过，在返乡置业等因素的推动下，二三线城市房价同比涨幅有所扩大。

据中新社报道，中国国家统计局今天（19日）发布的数据显示，2018年2月份，70个大中城市中，44个城市新建商品住宅价格环比上涨，16个城市新房价格下跌，10个城市房价持平。

其中，15个一线和热点二线城市中，有包括北京、上海、广州、深圳在内的12个城市房价环比下跌，郑州和成都2个城市房价持平，天津微涨0.1%。

与上月相比，70个大中城市中，房价环比上涨的城市数量明显减少（1月份为52个城市房价环比上涨），而持平城市数量开始增加，下跌城市数量也开始增加。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，这说明房价上涨动力持续减弱。随着一些城市房地产销售规模收缩，后续可能会出现价格下跌。房企担心市场降温，定价方面不会太强硬。

与去年同期相比，一线及二三线城市新房价格走势出现分化。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，2月份，一线城市新房售价同比下降0.1%；二手住宅售价涨幅连续17个月回落。

二线城市新房和二手房售价同比涨幅则分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。三线城市同比涨幅也分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。

安居客首席分析师张波指出，一线楼市在今年春节期间降温尤为明显，2月份成交跌入低谷，成交量环比1月份大幅下滑，这与其房价走势一致。受返乡置业等因素推动，部分二线和三线城市的一二手房销售价格环比维持涨幅。

张波认为，整体而言，全国2月份商品房成交均价变动不大，在“房住不炒”的楼市调控大背景之下，房地产市场整体保持平稳。从安居客线上调研的数据来看，2月份购房者信心指数环比上升2.1%，且用户更为理性看待楼市，可以预见今年一季度房价不会出现大幅涨跌。

严跃进则指出，值得注意的是，当前中国二三线城市房地产市场已和过去不同，置业需求、基础设施等因素都在发生变化。未来一线城市对整体楼市的影响力不会太大，更多的要看二线城市和重点三线城市的表现。

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