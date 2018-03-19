胡泽君：发挥审计优势揭示影子银行、热钱冲击等金融风险

中国审计署审计长胡泽君今天（19日）表示，审计机关要深入揭示影子银行、不良贷款、表外业务、热钱冲击等金融风险，促进防范化解重大风险。

据中新社报道，胡泽君今天在十三届全国人大一次会议“部长通道”上答记者问时，作出上述表示。

她说，要在三大攻坚战中积极发挥审计的作用。在促进防范化解重大风险方面，要发挥专业性强、触及面广等优势，深入揭示影子银行、不良贷款、表外业务、热钱冲击等金融风险，密切关注地方政府债务、房地产、国产国资等领域的隐患，促进防范化解重大风险，对风险及时提出预警。

在促进精准脱贫方面，则对贫困地区实现审计全覆盖，重点关注精准扶贫、精准脱贫的政策实施情况，严肃揭示挪用滥用、贪污侵占扶贫资金，以及搞形式主义、弄虚作假等问题，促进追责问责。

此外，在促进污染防治方面，创新审计方式方法，促进领导干部树立“绿水青山就是金山银山”的理念，促进生态文明建设。

胡泽君指出，审计是中共和国家监督体系中重要的组成部分，审计全覆盖既涉及行政机关，也涉及中共机关；既涉及公共资金、国有资源、国有资产，也涉及领导干部履行经济责任的情况。

她表示，要更加努力积极推进审计监督全覆盖，有效促进廉洁政府、廉洁社会的形成。

此外，加强对审计监督对象内部审计工作的指导和监督，促进党政机关、企事业单位更有效地抵御风险，更有效地发挥在反腐败当中的利剑作用。

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