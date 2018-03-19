陈菊松口：会慎重思考接任总统府秘书长

台湾总统府与行政院日前发布新人事，但总统府秘书长一职在原秘书长吴钊燮出任外交部长后悬缺，暂由副秘书长刘建忻代理。外传将由高雄市长陈菊接任，对此，陈菊今天松口表示，这是很重要的事，返台后会慎重思考与决定，一切以对台湾及民进党最有利的角度思考。

据中时电子报报道，台行政院在2月底公布内阁改组名单，其中台国防部长冯世宽将卸任，由国家安全会议秘书长严德发接任；外交部长李大维也将去职，由总统府秘书长吴钊燮接任。另外，劳动部长林美珠也因健康因素请辞，由高雄市副市长许铭春接任。陆委会主委张小月去职，由陈明通接任。退辅会主委李翔宙也将去职，由前参谋总长邱国正接任。

然而，总统府秘书长一职在原秘书长吴钊燮出任外交部长后悬缺，暂由副秘书长刘建忻代理。外传将由陈菊接任。

对此，陈菊今天下午参观曼哈顿高架旧铁道活化变身的高线公园时表示，她在返台后就会慎重思考。陈菊指出，接任考量的重点在民进党执政的理想如何在台湾落实，是否符合民主运动的改革初衷。“我们人生每个阶段，都会思考我们到底要扮演何种角色，对现阶段台湾、现阶段民进党，或是我们要追求的理想是否最有利，用这样的角度去思考”。



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