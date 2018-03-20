大陆诗歌界悼念台湾知名诗人洛夫

台湾知名诗人洛夫昨天（19日）在台湾逝世，享年91岁。消息传来，中国大陆诗歌界表达痛悼之情。

中新社引述中国诗歌网“今日头条”栏目报道“台湾诗人洛夫去世”的消息，刊登多篇纪念文章和洛夫代表作等。该网站由中国作家协会和中国作家出版集团主办，是大陆唯一一家官方主办的诗歌网站。

《诗刊》主编叶延滨以旧作《漓江秋月夜》纪念洛夫。他回忆，1988年中秋，洛夫一行首次回大陆，“我携妻杨泥，从四川赶到桂林，与湖南李元洛教授同陪洛夫一行漓江上中秋赏月”。

叶延滨事后写了《漓江秋月夜》一文纪念这次聚会，“足见洛夫先生为两岸文化交流所做的贡献”。

中国诗歌春晚发起人、总策划屈金星则介绍说，洛夫是诗歌春晚的顾问，曾三次为诗歌春晚题词。去年秋，他还抱病出席了2018年第四届中国诗歌春晚启动仪式，并欣然题词“新丝路，新诗路，文化自信铸脊梁”。

屈金星表示，对中国古典诗歌，洛夫强调回眸而不是回归，不是完全回到古典，而是加上自己的创造。

屈金星说：“他一直保持着诗人不盲目依附任何一种文化的独立风骨，这一点深刻体现了文化自信。从这个意义上说，洛夫为世界诗歌注入了中国元素。”

同时，屈金星也对洛夫不吝对包括他在内的年轻人多有提携表示感激。

据报道，洛夫的诗歌意象繁复，表现手法近乎魔幻，被台湾诗坛誉为“诗魔”。诗人刘知白昨天在其新作《悼洛夫先生》一诗中写道：“是人是魔/那只是耳旁不绝的无聊/淡定的转身/成为永久的新生……”

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