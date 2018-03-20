中国外交部：俄总统今年将访华，按中俄元首互访惯例

中国外交部发言人华春莹昨天（19日）在北京例行记者会上就普京当选俄罗斯总统表示，按照中俄两国元首年度互访惯例，俄总统今年将访华。

中新社引述华春莹指出，在中国国家主席习近平主席和普京的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系将迎来新机遇，收获新成果。

据报道，俄罗斯前天举行总统选举。根据俄方公布的初步结果，普京已经胜选。

华春莹表示，俄罗斯总统选举前天顺利举行。根据俄中央选举委员会公布的初步统计结果，普京获得胜利，再次当选俄总统。习近平已经向普京致贺电。

她表示，中俄是好邻居和全面战略协作伙伴。近年来，在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系保持着高水平发展，当前处于历史最好水平。

此外，双方的战略互信不断增强，各领域合作取得丰硕成果。

华春莹说：“当前，中俄都处于各自国家发展振兴的关键时期。17日，十三届全国人大一次会议全票选举习近平为中华人民共和国主席消息宣布后，普京总统第一时间向习近平主席发来贺电表示热烈祝贺。中方对俄罗斯也顺利完成国家重要政治议程表示衷心的祝贺，将一如既往坚定支持俄方走符合本国国情的发展道路。相信在普京总统的领导下，俄罗斯将继续保持稳定发展，在国际事务中发挥更大作用。”

她表示：“我们相信，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系将迎来新机遇，收获新成果，为促进两国共同发展繁荣，维护地区及世界和平稳定作出新的更大贡献。”

华春莹指出，按照中俄两国元首年度互访惯例，俄总统今年将访华。双方将通过外交渠道就此保持密切沟通。

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