中国外交部：改革开放只有进行时，没有完成时

针对美国财政部官员近期对中国市场经济的消极表态，中国外交部发言人华春莹昨天（19日）在北京例行记者会上表示，中国的改革开放只有进行时，没有完成时。

据中新社报道，美国财政部副部长马尔帕斯在阿根廷布宜诺斯艾利斯国际金融协会会议上称，中国政府不断加强对经济的控制，未能向市场经济方向发展，令世界感到担心。

对此，华春莹表示，中国社会主义市场经济发展取得了巨大成就，这是任何不带偏见的人得出的必然结论，不是美方某个官员随意指责，或者发表不负责任的言论就可以改变的。

她说，改革开放是中国的基本国策。今年是中国改革开放40周年，40年来，中国的快速发展大幅提高了民众的生活质量和水平，同时为全球经济增长和减贫做出了极其重大的贡献。

此外，中国对全球减贫的贡献率超过百分之70，对全球经济增长的贡献超过百分之30，这是有目共睹的事实。

华春莹说：“我们说过，中国的改革开放只有进行时，没有完成时。中国政府将结合纪念改革开放四十周年，推出新的、力度更大的改革开放措施，将改革开放进一步推向深入。”

她也称：“在当前全球经济仍存在诸多不确定性和风险的背景下，我们认为各国应团结一致、密切合作，而不是相互指责。中国作为负责任的大国，愿与各方一道，协调推进结构性改革，促进全球经济实现强劲、可持续、平衡、包容增长。”

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