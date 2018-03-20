两岸昨同日换将 刘结一陈明通分别掌国台办陆委会

中国大陆和台湾“对口”官员昨天（19日）同日换班。大陆方面，国台办主任张志军卸任，副主任刘结一正式接掌主任职务 。台湾方面，台湾行政院大陆委员会主任委员陈明通昨天上午到任。

据网媒“香港01”报道，中国第十三届全国人大第一次会议昨天举行第七次全会，张志军当选全国人大外事委员会副主任委员，于中午卸下国台办主任职务，副主任刘结一将正式接掌。

去年10月中共十九大，张志军未连任中央委员，外界盛传其即将卸任。同月，刘结一当选中央委员，由中国常驻联合国代表一职，调任国台办副主任，预料将接替张志军。

公开资料显示，现年59岁的刘结一长期在外交系统工作，先后在外交部国际司、军控司、北美大洋洲司任司长。

他2007年12月，出任外交部部长助理，主管美大地区（美洲、大洋洲）事务、国际事务、军控事务和翻译室。

2009年5月，刘结一担任中共中央对外联络部副部长。2013年8月，接替李保东出任中国常驻联合国代表、特命全权大使。

台湾方面，台湾行政院大陆委员会主任委员陈明通昨天上午到任。就他与刘结一同天上任一事，陈明通称，期待大陆新人事能与台湾一起合作，促进两岸和平与台海安全。

陈明通多年来从事两岸事务，被视为民进党的“两岸通”。

2000年5月至2004年5月，陈明通担任陆委会副主委，当时的主委是现任台湾总统蔡英文。其后，陈明通于2007年4月至2008年5月期间，出任陆委会主委。

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