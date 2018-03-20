习近平：一切分裂中国的行径伎俩都注定要失败

中国国家主席习近平今早（20日）在十三届全国人大一次会议闭幕会上发表讲话。

据新华社报道，习近平表示：“维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。在这个民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！”

习近平说：“中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！”

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